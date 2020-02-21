21 февраля, 2020, 20:21

Об этом он заявил в видеообращении.

"Они ждали другой прием, как им казалось, на своей родной земле. Я понимаю, что у определенной части местных жителей возникли беспокойства. Мы знаем, что некоторые намеренно и сознательно сеяли среди людей панику, а затем подстрекал к этой дикости. Заказчики и организаторы понесут ответственность. Я рад, что не только правоохранительные органы, но и общество начало подробно разбираться во вчерашней ситуации", - заявил президент.

Он добавил, что все фото и телекамеры зафиксировали лицо многих людей, которые организовали массовые беспорядки. Ранее они уже были замечены, как аграрии, выступающие против рынка земли.

"Всем режисераы и постановщикам этого "погорелого театра", который готовится к новым спектаклям, я хочу сказать следующее:" Есть моменты, когда нет интересов или оппозиции. Есть интересы Украины. В такие моменты ей нужна не фейковая, а настоящая солидарность. В такие времена победы и поражения - общие. И ответственность - общая. Для кого-то - политическая, а для кого-то - криминальная ", - подчеркнул Зеленский.