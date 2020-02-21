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Espreso.tvОбщество"Укрэнерго" не выполнила рекомендации Минэнерго о прекращении импорта электричества из России, - Оржель

"Укрэнерго" не выполнила рекомендации Минэнерго о прекращении импорта электричества из России, - Оржель


фото: Кабмін
Министерство рекомендовало "Укрэнерго" остановить импорт электроэнергии из России и Беларуси, который был начат в результате "поправки Геруса", но рекомендации не были выполнены

Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, сообщает " РБК-Украина ".

Министр отметил, что у него нет полномочий влиять на решения системного оператора.

"У меня была четкая позиция по импорту электрической энергии. Письмо, которое написан. Была отдельный разговор по импорту. Был график по импорту, там стояли нули. Теперь опять не нули. И опять-таки полномочий влияния на эту ситуацию у меня нет. Вы знаете мою позицию по системному оператору ", - сказал Оржель.

Также министр отметил, что у него нет полномочий влиять на решения системного оператора, поскольку это независимая компания.

"Они независимы, то есть, корпоратизированные, наблюдательный совет. Как я, как министр, буду влиять на их решения, не могут даже сказать. Как гражданин Украины могу сказать, что у меня это вызывает беспокойство, эффективность работы. Но как гражданин. Потому, не дай Бог, они мне сейчас напишут и подадут в суд, я, как министр, делаю на них давление, на серьезные, корпоратизированные, очень прозрачны. Большие у них шоу происходят, в будущее они смотрят, шампанское пьют ", - отметил Оржель.

  • Напомним, еще 10 ноября 2019 глава парламентского комитета по энергетике и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что с 15 ноября Украина не будет импортировать электроэнергию

 

 

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