"Укрэнерго" не выполнила рекомендации Минэнерго о прекращении импорта электричества из России, - Оржель

21 февраля, 2020, 18:56

Министерство рекомендовало "Укрэнерго" остановить импорт электроэнергии из России и Беларуси, который был начат в результате "поправки Геруса", но рекомендации не были выполнены

Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, сообщает " РБК-Украина ".

Министр отметил, что у него нет полномочий влиять на решения системного оператора.

"У меня была четкая позиция по импорту электрической энергии. Письмо, которое написан. Была отдельный разговор по импорту. Был график по импорту, там стояли нули. Теперь опять не нули. И опять-таки полномочий влияния на эту ситуацию у меня нет. Вы знаете мою позицию по системному оператору ", - сказал Оржель.