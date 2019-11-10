Герус рассказал, когда Украина прекратит импорт российской электроэнергии

10 ноября, 2019, 17:48

Об этом Герус сообщил в facebook.

"Диспетчеры уже несколько дней ограничивают импорт электроэнергии до минимального уровня, в отдельные часы он составляет менее 50 МВт, при общем потреблении 15000 - 20000 МВт. Думаю, с 15 ноября такой импорт снизится до нуля, так как импортеры уже наелись убытков", - написал Герус.

По его словам, в ночь на понедельник запускается еще один блок на 1000 МВт Хмельницкой АЭС и в работе будет 12 блоков из 15, а по состоянию на начало сентября было 9 из 15.

Из-за удешевления отечественной электроэнергии в последнюю неделю октября ее импорт из Российской Федерации был убыточным, поэтому некоторые компании прекратили его в ноябре.