Герус рассказал, когда Украина прекратит импорт российской электроэнергии
10 ноября, 2019, 17:48
Председатель парламентского комитета по энергетике и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что с 15 ноября Украина не будет импортировать электроэнергию
Об этом Герус сообщил в facebook.
"Диспетчеры уже несколько дней ограничивают импорт электроэнергии до минимального уровня, в отдельные часы он составляет менее 50 МВт, при общем потреблении 15000 - 20000 МВт. Думаю, с 15 ноября такой импорт снизится до нуля, так как импортеры уже наелись убытков", - написал Герус.
По его словам, в ночь на понедельник запускается еще один блок на 1000 МВт Хмельницкой АЭС и в работе будет 12 блоков из 15, а по состоянию на начало сентября было 9 из 15.
Из-за удешевления отечественной электроэнергии в последнюю неделю октября ее импорт из Российской Федерации был убыточным, поэтому некоторые компании прекратили его в ноябре.
- Напомним, 7 октября появилась петиция с требованием запретить импорт электроэнергии из РФ .
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