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Espreso.tvОбществоПервый случай коронавируса зафиксирован в Ливане: женщина прибыла из Ирана

Первый случай коронавируса зафиксирован в Ливане: женщина прибыла из Ирана


фото: reuters
В Ливане зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом COVID-19, еще два человека проверяются

Об этом заявил министр здравоохранения Ливана Хаммад Хасан, передает CNN.

По его словам, больная - 45-летняя женщина, которая вернулась вчера, 20 февраля, из города Кум в Иране.

В связи с этим всех, кто вернулся из Ирана, будут в обязательном порядке отправлять на домашней карантин на 14 дней.

Напомним, что в Иране зафиксировали 18 случаев заражения коронавирусом. По меньшей мере четыре человека погибли. Большинство случаев связаны с городом Кум.

Согласно последним данным, по всему миру было зарегистрировано более 76 000 подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 в 27 странах (подавляющее количество случаев - в китайской провинции Хубэй) и более 2200 смертей.

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