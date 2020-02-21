Первый случай коронавируса зафиксирован в Ливане: женщина прибыла из Ирана
21 февраля, 2020, 17:32
В Ливане зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом COVID-19, еще два человека проверяются
Об этом заявил министр здравоохранения Ливана Хаммад Хасан, передает CNN.
По его словам, больная - 45-летняя женщина, которая вернулась вчера, 20 февраля, из города Кум в Иране.
В связи с этим всех, кто вернулся из Ирана, будут в обязательном порядке отправлять на домашней карантин на 14 дней.
Напомним, что в Иране зафиксировали 18 случаев заражения коронавирусом. По меньшей мере четыре человека погибли. Большинство случаев связаны с городом Кум.
Согласно последним данным, по всему миру было зарегистрировано более 76 000 подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 в 27 странах (подавляющее количество случаев - в китайской провинции Хубэй) и более 2200 смертей.
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