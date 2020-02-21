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Espreso.tvОбществоВ Иране стремительно возросло количество инфицированных коронавирусом, двое умерли

В Иране стремительно возросло количество инфицированных коронавирусом, двое умерли


фото: Reuters
По состоянию на 21 февраля 7 новых случаев зарегистрировали в Куме, 4 - в Тегеране и 2 - в провинции Гилян

Об этом сообщает агентство Mehr news.

По словам представителя Министерства здравоохранения Ирана Киануша Джаханпура, большинство пациентов с коронавирусом были или жителями города Кум, или недавно посетили город.

В Министерстве здравоохранения Ирана заявили, что коронавирусом COVID-19 заразились пять человек, двое умерли.

Таким образом, на сегодняшний день в Иране подтверждено 18 случаев заболевания, в том числе четверо погибших.

  • Напомним, правительство Ирана подтвердило 19 февраля первые два случая нового коронавируса в стране
  • По состоянию на 21 февраля от коронавируса умерли уже 2247 человек, более 76 тыс. - инфицировано
  • В Италии подтвердили новый случай заражения коронавирусом
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