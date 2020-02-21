В Иране стремительно возросло количество инфицированных коронавирусом, двое умерли
21 февраля, 2020, 16:21
По состоянию на 21 февраля 7 новых случаев зарегистрировали в Куме, 4 - в Тегеране и 2 - в провинции Гилян
Об этом сообщает агентство Mehr news.
По словам представителя Министерства здравоохранения Ирана Киануша Джаханпура, большинство пациентов с коронавирусом были или жителями города Кум, или недавно посетили город.
В Министерстве здравоохранения Ирана заявили, что коронавирусом COVID-19 заразились пять человек, двое умерли.
Таким образом, на сегодняшний день в Иране подтверждено 18 случаев заболевания, в том числе четверо погибших.
- Напомним, правительство Ирана подтвердило 19 февраля первые два случая нового коронавируса в стране
- По состоянию на 21 февраля от коронавируса умерли уже 2247 человек, более 76 тыс. - инфицировано
- В Италии подтвердили новый случай заражения коронавирусом
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