В Иране стремительно возросло количество инфицированных коронавирусом, двое умерли

21 февраля, 2020, 16:21

По состоянию на 21 февраля 7 новых случаев зарегистрировали в Куме, 4 - в Тегеране и 2 - в провинции Гилян

Об этом сообщает агентство Mehr news.

По словам представителя Министерства здравоохранения Ирана Киануша Джаханпура, большинство пациентов с коронавирусом были или жителями города Кум, или недавно посетили город.

В Министерстве здравоохранения Ирана заявили, что коронавирусом COVID-19 заразились пять человек, двое умерли.

Таким образом, на сегодняшний день в Иране подтверждено 18 случаев заболевания, в том числе четверо погибших.