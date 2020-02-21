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Espreso.tvОбществоВ мире от коронавируса умерли уже 2247 человек, более 76 тыс. - инфицировано

В мире от коронавируса умерли уже 2247 человек, более 76 тыс. - инфицировано

По состоянию на 21 февраля количество жертв коронавируса по всему миру достигло 2247 человек, общее количество инфицированных составляет 76 723 человек

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Большинство жертв зафиксировано в материковой части Китая, по одной смерти - на Филиппинах, на Тайване, в Южной Корее, Японии, Франции. По два человека умерли в Иране, Гонконге. Кроме того, среди умерших - два пассажира круизного лайнера "Diamond Princess".

Исследователи также сообщают о 18 476 человеках, которые выздоровели после заражения коронавирус.

Больше всего зараженных (75 465 человек) - в материковой части Китая. 156 - в Южной Корее, 97 - в Японии, 85 - в Сингапуре, 68 - в Гонконге, 35 - в Таиланде, 24 - на Тайване, 22 - в Малайзии, по 16 в Германии, США и Вьетнаме, 15 - в Австралии, 12 - во Франции, 10 - в Макао, по 9 - в Канаде, Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратах, 5 - в Иране, по 3 - в Италии, Индии, на Филиппинах, по 2 - в России и Испании, по 1 - в Непале, Камбодже, Бельгии, Финляндии, Швеции, Египте, на Шри-Ланке.

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