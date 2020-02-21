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Espreso.tvОбществоНаливайченко: Украинцев, которые оказались в Китае, приравняли к вирусу

Наливайченко: Украинцев, которые оказались в Китае, приравняли к вирусу


фото: Facebook Валентина Наливайченка
Народный депутат от фракции ВО "Батькивщина" Валентин Наливайченко считает, что во время эвакуации украинцев из Китая имела место непрофессиональная и безответственная работа правительства

Об этом Наливайченко заявил в эфире программы "Дебаты" с Сергеем Руденко на Еспресо.TV .

Наливайченко прокомментировал действия украинской власти во время эвакуации граждан Украины из Китая.

"Украинцев, которые оказались в Китае, приравняли к вирусу. Жизнь у нас такая тяжелая, что люди вынуждены выезжать. То есть, вернуть украинцев стало все равно, что привезти вирус. Это и возмутило ситуацию. Именно такая непрофессиональная и безответственная деятельность правительства ", - сказал Наливайченко.

По его словам, другие страны еще на месяц раньше показали украинской власти, как может быть сделана эвакуация граждан.

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