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Espreso.tvОбществоЗараженные коронавирусом украинцы с японского лайнера выздоровели

Зараженные коронавирусом украинцы с японского лайнера выздоровели


фото: reuters
Двое зараженных украинцев с лайнера Diamond Princess на рейде в Йокогаме выздоровели от коронавируса COVID-19. Их состояние удовлетворительное

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий во время брифинга.

"Ни одного человека с признаками даже простуды на борт самолета пускать не будут - об этом предупреждала власти Китая. Они дальше будут находиться в больницах Китая так же, как это было с нашими работниками экипажа Diamond Princess у берегов Японии, которых забрали в больницу. И кстати , ни масс-медиа не было опубликовано, что они выздоровели. Это та статистика 15% тех, кто выздоровели, среди них есть два украинца ", - сказал Радуцкий.

На Diamond Princess находятся 25 украинцев. Двое из них - мужчина и женщина, которые являются членами экипажа - заразились коронавирусом. Их состояние оценивают как удовлетворительное.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Йокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля.

Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.

3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Йокогамы для проведения проверки всех пассажиров.

  • Напомним, 20 февраля умерли двое пассажиров с 621 зараженных коронавируса на борту круизного лайнера Diamond Princess. По данным СМИ, погибли мужчина и женщина в возрасте около 80 лет.
  • 19 февраля из круизного лайнера Diamond Princess, который находился на карантине из-за коронавируса, пассажиров начали отправлять на берег

 

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