Коронавирус: с лайнера Diamond Princess началась высадка людей
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на NHK.
"Пассажиры с круизного лайнера наконец находятся на суше", - говорится в сообщении.
Те, кто отбыл двухнедельный карантин на судне Diamond Princess, начали высадку на берег.
Ожидается, что к концу этого дня 500 человек уже будут на суше. К концу выходных все здоровые пассажиры высадиться.
Для разрешения на высадку у пассажиров должен быть зафиксирован отрицательный результат теста на новый коронавирус и отсутствие симптомов.
Как отмечает издание, первая группа пассажиров, которые успешно прошли осмотр, может возвращаться к нормальной жизни, однако их самочувствие все равно будут проверять в телефонном режиме еще несколько дней.
Общее количество случаев заражения коронавирусом на корабле составляет 542, всего на лайнере находились 3700 пассажиров и членов экипажа.
- По состоянию на конец суток 18 февраля в Китае зафиксировали 2004 случая смерти от коронавируса.
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