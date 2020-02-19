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Espreso.tvОбществоКоронавирус: с лайнера Diamond Princess началась высадка людей

Коронавирус: с лайнера Diamond Princess началась высадка людей

В Японии с круизного лайнера Diamond Princess, который находился на карантине из-за коронавируса, пассажиров начали отправлять на берег

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на NHK.

"Пассажиры с круизного лайнера наконец находятся на суше", - говорится в сообщении.

Те, кто отбыл двухнедельный карантин на судне Diamond Princess, начали высадку на берег.

Ожидается, что к концу этого дня 500 человек уже будут на суше. К концу выходных все здоровые пассажиры высадиться.

Для разрешения на высадку у пассажиров должен быть зафиксирован отрицательный результат теста на новый коронавирус и отсутствие симптомов.

Как отмечает издание, первая группа пассажиров, которые успешно прошли осмотр, может возвращаться к нормальной жизни, однако их самочувствие все равно будут проверять в телефонном режиме еще несколько дней.

Общее количество случаев заражения коронавирусом на корабле составляет 542, всего на лайнере находились 3700 пассажиров и членов экипажа.

  • По состоянию на конец суток 18 февраля в Китае зафиксировали 2004 случая смерти от коронавируса.
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