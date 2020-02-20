Умерли двое зараженных коронавирусом на Diamond Princess

20 февраля, 2020, 10:19

Умерли двое пассажиров с 621 зараженных коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess

Об этом сообщает CNN.

По данным СМИ, погибли мужчина и женщина в возрасте около 80 лет.

Всего тестирование на коронавирус прошли 3011 человек из лайнера. Вирус был обнаружен в 621 человека, в 322 из них болезнь протекает без симптомов.

Ранее сообщалось, что пассажиры Diamond Princess начали покидать круизный лайнер после двухнедельного карантина.

Всем пассажирам, чей тест покажет отрицательный результат на коронавирус, позволят сойти на берег в течение среды и четверга.

На Diamond Princess находятся 25 украинцев. Двое из них - мужчина и женщина, которые являются членами экипажа - заразились коронавируса. Их состояние оценивают как удовлетворительное.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Йокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля.

Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.

3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Йокогамы для проведения проверки всех пассажиров.