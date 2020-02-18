Группа экспертов МВФ посетит Украину
Об этом говорится в пресс-релизе постоянного представительства МВФ в Украине.
"Команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев для проведения технических обсуждений политики, направленной на достижение мощного роста и обеспечения стабильности", - сообщают слова постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана в представительстве МВФ.
О точных временных рамках визита экспертов МВФ пока не сообщается.
Отметим, что сейчас Украина проводит активные консультации с Международным валютным фондом о новой кредитной программе сотрудничества, которая должна продолжаться в течение трех лет, и в пределах нее предусмотрено получение финансирования в размере $5,5 млрд.
Для этого Украина и должна выполнить ряд условий. В частности, принятие закона, которое должно прекратить практику обжалования банкротств банков, а также не допустить возвращения национализированных банков бывшим владельцам. Сейчас этот законопроект не рассматривался в даже в первом чтении, ведь депутаты рассматривают законопроект о рынке земли.
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