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Espreso.tvОбществоСреди эвакуированных из Уханя нет больных коронавирусом, - МОЗ

Среди эвакуированных из Уханя нет больных коронавирусом, - МОЗ

20 февраля в Минздраве пообщались с медиками, которые сопровождали людей на самолете с Уханя. Ни у одного пассажира и члена экипажа не было обнаружено симптомов острых респираторных заболеваний

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Все люди, прибывшие из Уханя будут транспортированы к месту обсервации - медицинский центр Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.

Психоэмоциональное состояние всех пассажиров в норме. Но они все еще нуждаются в поддержке и понимании со стороны сограждан.

Напомним, на борту самолета находились 45 украинцев, 27 иностранцев и члены экипажа, среди которых 3 медика.

Сразу после приземления осуществлены все меры безопасности: самолет отправлен на санитарную стоянку. Все перемещения и пограничный контроль эвакуированных проведен с соблюдением противоэпидемических мероприятий.

Медики в течение всего периода обсервации (14 дней) будут проводить медико-санитарное наблюдение как минимум дважды в день всех, кто находится в изоляции.

Дополнительно, люди, которые будут находиться в обсерваторе, иметь контакты медицинских работников, чтобы в случае ухудшения их состояния здоровья или появления симптомов, которые могут свидетельствовать о развитии острой респираторной болезни, вызванной коронавируса, они были госпитализированы в инфекционный стационар. В таком случае, в инфекционном отделении им будет оказываться медицинская помощь и проводиться дальнейшая диагностика.

По прибытии к месту обсервации транспорт, которым перевозят эвакуированных и членов команды, пройдет дезинфекционную обработку.

  • Напомним, жители поселка городского типа Новые Санжары в Полтавской области протестуют против ввоза в них эвакуированных из Китая людей, они перекрыли дорогу и жгли шины, а также вступили в столкновения с полицейскими
  • 20 февраля в Новые Санжары, где произошли столкновения из-за новостей об эвакуации туда людей из Китая, вывели военную технику
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