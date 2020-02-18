"Милан" победил "Торино" в чемпионате Италии
18 февраля, 2020, 07:01
В последнем матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу "Милан" дома минимально обыграл "Торино" со счетом 1:0
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Единственный гол во встрече был забит на 25-й минуте, хорватский форвард "Милана" Ребич отметился очередным голом в 2020 году. Результативную передачу на свой счет записал Саму Кастильехо.
После 24-го тура серии А "Милан" делит 6-8 место с "Вероной" и "Пармой" у трех коллективов по 35 очков. Команды находятся на расстоянии 10 баллов в зону Лиги чемпионов. "Торино" в турнирной таблице лишь 14-й и имеет отрыв от зоны вылета - 5 очков.
Чемпионат Италии
24-й тур
17 февраля
"Милан" (Милан) - "Торино" (Турин) 1: 0
Гол: Ребич, 25
- 14 февраля во первом полуфинальном матче Кубка Италии по футболу "Милан" и "Ювентус" сыграли вничью 1: 1 .
- 12 февраля сообщалось, что технический директор "Милана" Паоло Мальдини поддерживает кандидатуру Андрея Шевченко в борьбе за пост главного тренера итальянского клуба.
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