"Милан" победил "Торино" в чемпионате Италии

18 февраля, 2020, 07:01

В последнем матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу "Милан" дома минимально обыграл "Торино" со счетом 1:0

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Единственный гол во встрече был забит на 25-й минуте, хорватский форвард "Милана" Ребич отметился очередным голом в 2020 году. Результативную передачу на свой счет записал Саму Кастильехо.

После 24-го тура серии А "Милан" делит 6-8 место с "Вероной" и "Пармой" у трех коллективов по 35 очков. Команды находятся на расстоянии 10 баллов в зону Лиги чемпионов. "Торино" в турнирной таблице лишь 14-й и имеет отрыв от зоны вылета - 5 очков.

Чемпионат Италии

24-й тур

17 февраля

"Милан" (Милан) - "Торино" (Турин) 1: 0

Гол: Ребич, 25