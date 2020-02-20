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Espreso.tvСпортЛига Европы: Шевченко посетит матч "Шахтера" против "Бенфики"

Лига Европы: Шевченко посетит матч "Шахтера" против "Бенфики"


фото: shakhtar.com
Тренерский штаб сборной Украины посетит матч 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" - "Бенфика"

Об этом сообщает "Футбол NEWS".

Андрей Шевченко вместе с коллегами из тренерского штаба сборной Украины посетят матч донецкого "Шахтера" в 1/16 финала Лиги Европы против лиссабонской "Бенфики".

Также на встрече ожидается бывший владелец харьковского "Металлиста" Александр Ярославский.

Лига Европы

1/16 финала, 1-й матч

20 февраля

"Шахтер" (Украина) - "Бенфика" (Португалия)

Харьков, стадион "Металлист"

Начало в 19:55

Трансляция на телеканале "Футбол 1"

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