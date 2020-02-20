Лига Европы: Шевченко посетит матч "Шахтера" против "Бенфики"
20 февраля, 2020, 18:24
Тренерский штаб сборной Украины посетит матч 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" - "Бенфика"
Об этом сообщает "Футбол NEWS".
Андрей Шевченко вместе с коллегами из тренерского штаба сборной Украины посетят матч донецкого "Шахтера" в 1/16 финала Лиги Европы против лиссабонской "Бенфики".
Также на встрече ожидается бывший владелец харьковского "Металлиста" Александр Ярославский.
Лига Европы
1/16 финала, 1-й матч
20 февраля
"Шахтер" (Украина) - "Бенфика" (Португалия)
Харьков, стадион "Металлист"
Начало в 19:55
Трансляция на телеканале "Футбол 1"
- 18 февраля стало известно, что спортивный директор "Бенфики" Руй Кошта считает Евгения Коноплянку самым известным футболистом донецкого "Шахтера".
- 18 февраля "Бенфика" объявила заявку из футболистов , которые полетят в Украине, на матч 1/16 финала Лиги Европы против "Шахтера".
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