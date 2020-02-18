"Бенфика" назвала имена футболистов, которые сыграют против "Шахтера" в Лиге Европы
18 февраля, 2020, 18:55
Португальская "Бенфика" объявила заявку из футболистов, которые полетят в Украину, на матч 1/16 финала Лиги Европы против "Шахтера"
Об этом сообщает официальный сайт португальского клуба.
В четверг, 20 февраля, донецкий "Шахтер" в Харькове будет принимать лиссабонскую "Бенифку" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Начало матча в 19:55.
Заявка "Бенфики" на матч с "Шахтером":
Вратари: Одиссеас Влаходимос, Миле Свилар, Иван Злобин
Защитники: Алекс Гримальдо, Рубен Диаш, Ферри, Томаш Тавареш, Нуну Тавареш
Полузащитники: Рафа Силва, Пицци, Андреас Самарис, Франко Серви, Таарабт, Флорентину, Шикинью, Давид Тавареш
Нападающие: Харис Сеферович, Карлос Винисиус, Жота, Диего Соуза
- 14 февраля полузащитник португальской "Бенфики" Габриэль был вынужден прекратить тренировку из-за проблем со зрением.
- 6 февраля защитник португальской "Бенфики" Жардел травмировался и пропустит матч 1/16 финала Лиги Европы против "Шахтера".
- Напомним, 9 января "Бенфика" продала нападающего Родриго Де Томаса испанском "Эспаньолу" за 20 млн евро.
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