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Espreso.tvСпорт"Бенфика" назвала имена футболистов, которые сыграют против "Шахтера" в Лиге Европы

"Бенфика" назвала имена футболистов, которые сыграют против "Шахтера" в Лиге Европы


фото: slbenfica.pt
Португальская "Бенфика" объявила заявку из футболистов, которые полетят в Украину, на матч 1/16 финала Лиги Европы против "Шахтера"

Об этом сообщает официальный сайт португальского клуба.

В четверг, 20 февраля, донецкий "Шахтер" в Харькове будет принимать лиссабонскую "Бенифку" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Начало матча в 19:55.

Заявка "Бенфики" на матч с "Шахтером":

Вратари: Одиссеас Влаходимос, Миле Свилар, Иван Злобин

Защитники: Алекс Гримальдо, Рубен Диаш, Ферри, Томаш Тавареш, Нуну Тавареш

Полузащитники: Рафа Силва, Пицци, Андреас Самарис, Франко Серви, Таарабт, Флорентину, Шикинью, Давид Тавареш

Нападающие: Харис Сеферович, Карлос Винисиус, Жота, Диего Соуза

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