В Китае заявили о преодолении пика коронавируса

19 февраля, 2020, 14:16

Китайские ученые заявили о преодолении пика эпидемии коронавируса

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Chinese Journal of Epidemiology .

Ученые установили, что у большинства зараженных людей наблюдаются легкие симптомы. Риску для жизни подвергаются пожилые пациенты и пациенты с сопутствующими заболеваниями.

В исследовании говорится, что примерно 80,9% случаев заболевания классифицируются как легкие, 13,8% - как тяжелые, и только 4,7% - как критические. Общая смертность от вируса COVID-19 составила 2,3%. Мужчины умирают чаще - 2,8%, чем женщины - 1,7%.

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Напомним, в Китае количество умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом COVID-19 , составляет уже 2011 человек.