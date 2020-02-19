В Китае заявили о преодолении пика коронавируса
Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Chinese Journal of Epidemiology .
Ученые установили, что у большинства зараженных людей наблюдаются легкие симптомы. Риску для жизни подвергаются пожилые пациенты и пациенты с сопутствующими заболеваниями.
В исследовании говорится, что примерно 80,9% случаев заболевания классифицируются как легкие, 13,8% - как тяжелые, и только 4,7% - как критические. Общая смертность от вируса COVID-19 составила 2,3%. Мужчины умирают чаще - 2,8%, чем женщины - 1,7%.
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Напомним, в Китае количество умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом COVID-19 , составляет уже 2011 человек.
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