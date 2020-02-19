Турецкий клуб заплатил "Динамо" полмиллиона евро за скандального футболиста
19 февраля, 2020, 19:18
Турецкий "Анкарагюджю" заплатил 500 тыс. евро за аренду полузащитника "Динамо" Жерсона Родригеса
Об этом сообщает Star.
По информации источника, у турецкого клуба нет опции выкупа контракта 24-летнего люксембуржца и летом Жерсон Родригес вернется в киевское "Динамо". Украинцы будут решать будущее вингера, учитывая на игру футболиста в аренде.
В турнирной таблице чемпионата Турции "Анкарагюджю" идет на 17-й строчке. В нынешнем сезоне Родригес провел за киевское "Динамо" 12 матчей и забил 2 гола. В Турции вингер уже успел провести 3 матча, в которых записал на свой счет 2 гола и 1 результативную передачу.
- 30 января нападающий "Динамо" Жерсон Родригес перешел в турецкий "Анкарагюджю ".
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9 января нападающий "Динамо" Жерсон Родригес начал поиски нового клуба из-за конфликта с руководством киевлян.
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