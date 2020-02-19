"Шахтер" - "Бенфика": букмекеры дали прогноз на матч Лиги Европы
19 февраля, 2020, 20:04
Букмекерские конторы считают "Шахтер" фаворитом в матче 1/16 финала Лиги Европы против лиссабонской "Бенфики"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Ведущие букмекерские конторы дают больше шансов на победу "Шахтера", они предлагают коэффициент 2.37. Ничью эксперты считают наименее вероятной - 3.45. На выигрыш "Бенфики" стоит коэффициент - 3.05.
В четверг, 20 февраля, донецкий "Шахтер" в Харькове будет принимать лиссабонскую "Бенфику" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Начало матча в 19:55.
- 19 февраля в преддверии матча Лиги Европы против португальской "Бенфики" полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка признал, что соперники сильнее "горняков" физически.
- 18 февраля стало известно, что спортивный директор "Бенфики" Руй Кошта считает Евгения Коноплянку известным футболистом донецкого "Шахтера".
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