Они сильнее физически, - Коноплянка поделился ожиданиями перед матчем с "Бенфикой"
19 февраля, 2020, 18:39
Накануне матча 1/16 финала Лиги Европы против португальской "Бенфики" полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка признал, что соперники сильнее "горняков" физически
Об этом сообщает sport.ua.
"Физически "Бенфика" сильнее "Шахтера". Она проводит много игр. Но у нее были поражения. Завтра мы выйдем на поле и забудем о том, о чем мы сейчас говорим. Завтра я буду настраиваться на игру так, будто играю финал против "Реала", - сказал Коноплянка.
В текущем сезоне 30-летний вингер провел 14 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист.
В четверг, 20 февраля, донецкий "Шахтер" в Харькове будет принимать лиссабонскую "Бенфику" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Начало матча в 19:55.
- 18 февраля стало известно, что спортивный директор "Бенфики" Руй Кошта считает Евгения Коноплянку самым известным футболистом донецкого "Шахтера".
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