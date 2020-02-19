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Espreso.tvСпортОни сильнее физически, - Коноплянка поделился ожиданиями перед матчем с "Бенфикой"

Они сильнее физически, - Коноплянка поделился ожиданиями перед матчем с "Бенфикой"


фото: shakhtar.com
Накануне матча 1/16 финала Лиги Европы против португальской "Бенфики" полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка признал, что соперники сильнее "горняков" физически

Об этом сообщает sport.ua.

"Физически "Бенфика" сильнее "Шахтера". Она проводит много игр. Но у нее были поражения. Завтра мы выйдем на поле и забудем о том, о чем мы сейчас говорим. Завтра я буду настраиваться на игру так, будто играю финал против "Реала", - сказал Коноплянка.

В текущем сезоне 30-летний вингер провел 14 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист.

В четверг, 20 февраля, донецкий "Шахтер" в Харькове будет принимать лиссабонскую "Бенфику" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Начало матча в 19:55.

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