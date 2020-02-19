"Катастрофическая ситуация с выполнением бюджета": нардеп "слуга" Верещук о работе правительства Гончарука

19 февраля, 2020, 12:10

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук раскритиковала правительство Алексея Гончарука за отсутствие детального отчета о работе и назвала катастрофической ситуацию с выполнением бюджета

Об этом Верещук сказала журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает Еспресо.TV.

"Наибольший (провал - ред.) - это почему мы не выполняем бюджет. Если бюджет не выполняется, то этому есть причины. И это и есть провалом. Если бюджет не выполняется до самими же нами поставленных показателей, это никто нам не ставил, мы не пришли на чужой бюджет, это уже наш бюджет, который мы взялись выполнить. Если мы по результатам, например, января имеем -17 млрд, то на это есть и объективные и субъективные причины. И это должны быть в отчете: мы не выполняем бюджет, потому что ... И четко написали: теплая погода, я не знаю, поздний урожай, цены на сталь, коронавирус, геополитическая ситуация. Это и есть отчет. Что случилось, что у нас такая катастрофическая ситуация с выполнением бюджета. Что случилось, почему поступления с таможни недовыполняются. И как мы увидим, что произошло, будем понимать, куда дальше двигаться. Нужен закон - давайте еще каких-то 10 законов примем. Нужны постановления - давайте постановления. Но это будет работа, а не имитация работы. Вот в чем разница ", - сказала Верещук.

Нардеп также назвала экономическую ситуацию в Украине сложной и добавила, что президент Владимир Зеленский ждет разъяснений от правительства.

"У нас на сегодня сложная экономическая ситуация. Я знаю, что президент ждет реальных ответов. Для того и принимали решения по кандидатуре премьера и наших остальных кандидатур, чтобы они давали ответы на вопросы. Если вам доверили, уважаемые чиновники, то будьте добры отвечать на эти вопросы, а не прятаться за кучей шумных фраз. Так не будет. Мы будем предметно спрашивать, потому что мы пришли, простите, к "ручке" с такими отчетами и с такими подходами ", - сказала Верещук.