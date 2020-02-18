"Слайды мы уже видели, хочется конкретики". В "Слуге народа" жалуются, что премьер Гончарук избегает ответственности

18 февраля, 2020, 08:04

Правительство не демонстрирует желания отчитываться перед депутатами и отбывается слайдами и многостраничными пустыми презентациями

Об этом заявила в эфире Еспресо.TV народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук.

По словам нардепа, "надо быть более лаконичным с презентациями намерений, и более предметным, когда речь идет об ответственных лицах, дедлайнах и обязательствах, по которым люди уже должны видеть результат".

Зато, отметила депутат, "мы имеем падение промышленного производства, мы не можем понять, есть ли сокращение ВВП, что делается с гривней, что будет с кредитом МВФ, получим ли мы его в первом квартале ... Слайды мы уже видели, хочется конкретики!"

Верещук пожаловалась, что запланированный на пятницу отчет является скорее формальностью.

"По регламенту для отчета у нас есть только час времени. Но это не то время, которое требуется для обсуждения таких сложных вопросов. Мы от себя, как фракция "Слуги народа", уже дважды требовали прихода господина премьера и отчета хотя бы перед нами, но, к сожалению, он уже дважды не появлялся. Мы уже достаточно ригористично ставим вопрос - пожалуйста, явитесь и скажите, что происходит с нашей экономикой", - сказала Верещук.

Нардеп отметила, что ее не устраивают имеющиеся объяснения правительства по падению экономики Украины.

"У нас еще не было такого падения. Потому что мы слышим разные объяснения - климатические обстоятельства, теплая зима... Но давайте наконец будем серьезными. Я хочу услышать подробный анализ, что не сделано. Что уж говорить об обещанных 40% роста?" - подытожила депутат.