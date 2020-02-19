Пассажирский самолет приземлился в Торонто без одного колеса

19 февраля, 2020, 13:04

Пассажирский самолет авиакомпании Air Canada, следовавший из Нью-Йорка (США) в Торонто (Канада), подал сигнал о чрезвычайной ситуации в полете после потери колеса при взлете

Об этом сообщает CTV News со ссылкой на представителя авиакомпании.

"Самолет Air Canada, следовавший в Торонто, был вынужден подать сигнал о чрезвычайной ситуации в полете после потери одного колеса при взлете", - говорится в сообщении.

Thankful to be on the ground safe and sound! My thanks to the captain and crew for their excellent work and communications. Well done https://t.co/1VCFwadFnX pic.twitter.com/meVTB8bDDB - cameron milne (@ digitalcam123) February 18, 2020

По словам спикера, самолет, выполнявший рейс 715 из аэропорта Нью-Йорка, безопасно приземлился в Торонто в 16 часов по местному времени. Он добавил, что Airbus A319 потерял одно из своих шести колес во время взлета. Однако до сих пор неизвестно, нашли именно колесо.

So thankful for the pilot & crew for their excellent communications and a smooth landing! @aircanada handled this amazingly. pic.twitter.com/nP6WoLZiMo - Jennie (@jnniechng) February 19, 2020



Как отметили в авиакомпании, подача чрезвычайной ситуации была вынужденным шагом для того, чтобы самолет имел приоритет среди других при посадке.

Читайте также: Появилось видео экстремальной посадки крупнейшего в мире пассажирского самолета в шторм в Лондоне

Всего на борту самолета находилось 120 пассажиров и пятеро бортпроводников.

Как сообщалось, в Индии перед взлетом загорелся пассажирский самолет.