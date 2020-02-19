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Espreso.tvОбществоПассажирский самолет приземлился в Торонто без одного колеса

Пассажирский самолет приземлился в Торонто без одного колеса

Пассажирский самолет авиакомпании Air Canada, следовавший из Нью-Йорка (США) в Торонто (Канада), подал сигнал о чрезвычайной ситуации в полете после потери колеса при взлете

Об этом сообщает CTV News со ссылкой на представителя авиакомпании.

"Самолет Air Canada, следовавший в Торонто, был вынужден подать сигнал о чрезвычайной ситуации в полете после потери одного колеса при взлете", - говорится в сообщении.

По словам спикера, самолет, выполнявший рейс 715 из аэропорта Нью-Йорка, безопасно приземлился в Торонто в 16 часов по местному времени. Он добавил, что Airbus A319 потерял одно из своих шести колес во время взлета. Однако до сих пор неизвестно, нашли именно колесо.


Как отметили в авиакомпании, подача чрезвычайной ситуации была вынужденным шагом для того, чтобы самолет имел приоритет среди других при посадке.

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Всего на борту самолета находилось 120 пассажиров и пятеро бортпроводников.

Как сообщалось, в Индии перед взлетом загорелся пассажирский самолет.

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