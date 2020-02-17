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Espreso.tvОбществоПоявилось видео экстремальной посадки крупнейшего в мире пассажирского самолета в шторм в Лондоне

Появилось видео экстремальной посадки крупнейшего в мире пассажирского самолета в шторм в Лондоне

Пилоты сумели посадить крупнейший в мире пассажирский самолет в лондонском аэропорту Хитроу несмотря на порывы ветра скоростью 80 км / ч, которые принес шторм "Деннис"

Видео экстремальной посадки Airbus A380 компании Etihad, во время которой пилоты сопротивлялись урагана, загружены на YouTube-канал SpeedbirdTV.


На кадрах видно, как самолет ненадолго "завис" над полосой, в то время как ветер сместил его с осевой линии взлетно-посадочной полосы.

В конце концов, когда колеса шасси коснулись полосы, самолет удалось посадить "боком". Никто из пассажиров и экипажа не пострадал.

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Как сообщает Sky News , из-за сильных порывов ветра в тот день в "Хитроу" были отменены десятки рейсов.
Airbus A380 - самый большой серийный пассажирский самолет в мире. Двухпалубный реактивный летательный аппарат весит 573 тонны.

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