Появилось видео экстремальной посадки крупнейшего в мире пассажирского самолета в шторм в Лондоне
Видео экстремальной посадки Airbus A380 компании Etihad, во время которой пилоты сопротивлялись урагана, загружены на YouTube-канал SpeedbirdTV.
На кадрах видно, как самолет ненадолго "завис" над полосой, в то время как ветер сместил его с осевой линии взлетно-посадочной полосы.
В конце концов, когда колеса шасси коснулись полосы, самолет удалось посадить "боком". Никто из пассажиров и экипажа не пострадал.
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Как сообщает Sky News , из-за сильных порывов ветра в тот день в "Хитроу" были отменены десятки рейсов.
Airbus A380 - самый большой серийный пассажирский самолет в мире. Двухпалубный реактивный летательный аппарат весит 573 тонны.
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