В Индии перед взлетом загорелся пассажирский самолет

18 февраля, 2020, 17:42

Двигатель пассажирского самолета авиакомпании GoAir загорелся перед взлетом на западе Индии

Об этом говорится в заявлении индийского авиаперевозчика, сообщает Independent.

"Инородное тело вызвало небольшой пожар, который уже потушен. Все пассажиры и бортпроводники находятся в безопасности после обычной эвакуации", - заявили в компании.

Авиаперевозчик добавил, что воздушное судно было отбуксировано со взлетно-посадочной полосы после того, как все пассажиры покинули самолет.

Как сообщает Independent, пожар в двигателе самолета GoAir, который должен был лететь из западного индийского города Ахмедабад в южный Бенгалур, произошло незадолго до вылета рейса G8 802.

Вероятной причиной пожара была птица, попавшая в двигатель.

Напомним, 5 февраля в аэропорту Стамбула при посадке Boeing 737 выкатился за пределы полосы и раскололся на части.