В Индии перед взлетом загорелся пассажирский самолет
Об этом говорится в заявлении индийского авиаперевозчика, сообщает Independent.
"Инородное тело вызвало небольшой пожар, который уже потушен. Все пассажиры и бортпроводники находятся в безопасности после обычной эвакуации", - заявили в компании.
Авиаперевозчик добавил, что воздушное судно было отбуксировано со взлетно-посадочной полосы после того, как все пассажиры покинули самолет.
Как сообщает Independent, пожар в двигателе самолета GoAir, который должен был лететь из западного индийского города Ахмедабад в южный Бенгалур, произошло незадолго до вылета рейса G8 802.
Вероятной причиной пожара была птица, попавшая в двигатель.
Goair engine on fire at ahmedabad airport #goair @goairlinesindia pic.twitter.com/Dhwi1MECNn- gautam gada (@gautam_gada) February 18, 2020
Напомним, 5 февраля в аэропорту Стамбула при посадке Boeing 737 выкатился за пределы полосы и раскололся на части.
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