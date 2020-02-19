Моя двухлетняя дочь бьет сильнее, - Уайлдер эффектно унизил Фьюри

19 февраля, 2020, 19:38

Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поиздевался над своим соперником Тайсоном Фьюри накануне боя, который состоится 22 февраля

Об этом сообщает Sky Sports.

"Я уже неоднократно говорил о силе удара Фьюри. Но если хотите - повторю еще раз. У него подушки вместо кулаков. Вот почему я все время давил на него в первом бою. Все знают, что Фьюри не умеет нормально бить. Моя двухлетняя дочь бьет сильнее, если честно. Я не верю ничему, что он говорит", - сказал Уайлдер.

Бой-реванш между Фьюри и Уайлдером состоится 22 февраля в Лас-Вегасе (США). В первом поединке в декабре 2018 г. была зафиксирована ничья.

Тайсон Фьюри в 2015 году победил Владимира Кличко и отобрал у него титулы чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Позже британец потерял титулы из-за дисквалификации за употребление запрещенных препаратов.