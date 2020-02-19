Моя двухлетняя дочь бьет сильнее, - Уайлдер эффектно унизил Фьюри
Об этом сообщает Sky Sports.
"Я уже неоднократно говорил о силе удара Фьюри. Но если хотите - повторю еще раз. У него подушки вместо кулаков. Вот почему я все время давил на него в первом бою. Все знают, что Фьюри не умеет нормально бить. Моя двухлетняя дочь бьет сильнее, если честно. Я не верю ничему, что он говорит", - сказал Уайлдер.
Бой-реванш между Фьюри и Уайлдером состоится 22 февраля в Лас-Вегасе (США). В первом поединке в декабре 2018 г. была зафиксирована ничья.
Тайсон Фьюри в 2015 году победил Владимира Кличко и отобрал у него титулы чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Позже британец потерял титулы из-за дисквалификации за употребление запрещенных препаратов.
- Напомним, 18 февраля Тайсон Фьюри пообещал завершить карьеру в случае победы над чемпионом мира WBC Деонтеем Уайлдером.
- Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко заявил, что не видит фаворита в бою между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри.
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