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Espreso.tvСпортМоя двухлетняя дочь бьет сильнее, - Уайлдер эффектно унизил Фьюри

Моя двухлетняя дочь бьет сильнее, - Уайлдер эффектно унизил Фьюри


фото: Getty Images
Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поиздевался над своим соперником Тайсоном Фьюри накануне боя, который состоится 22 февраля

Об этом сообщает Sky Sports.

"Я уже неоднократно говорил о силе удара Фьюри. Но если хотите - повторю еще раз. У него подушки вместо кулаков. Вот почему я все время давил на него в первом бою. Все знают, что Фьюри не умеет нормально бить. Моя двухлетняя дочь бьет сильнее, если честно. Я не верю ничему, что он говорит", - сказал Уайлдер.

Бой-реванш между Фьюри и Уайлдером состоится 22 февраля в Лас-Вегасе (США). В первом поединке в декабре 2018 г. была зафиксирована ничья.

Тайсон Фьюри в 2015 году победил Владимира Кличко и отобрал у него титулы чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Позже британец потерял титулы из-за дисквалификации за употребление запрещенных препаратов.

 

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