Лига чемпионов: результаты всех матчей 1/8 финала
19 февраля, 2020, 07:15
18 февраля были сыграны два матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов
1/8 финала, 1-й матч
18 февраля
"Атлетико" (Испания) - "Ливерпуль" (Англия) 1: 0
Гол: Сауль, 4
"Боруссия Дортмунд" (Германия) - ПСЖ (Франция) 2: 1
Голы: Холланд, 69, 77 - Неймар, 75
- 18 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" победила французский ПСЖ со счетом 2: 1.
- 18 февраля "Атлетико" минимально победил "Ливерпуль" со счетом 1: 0.
Читайте также
-
17 февраля, 2020 Уроки Мюнхена
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
Читайте также
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!