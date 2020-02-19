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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: результаты всех матчей 1/8 финала

Лига чемпионов: результаты всех матчей 1/8 финала


фото: Reuters
18 февраля были сыграны два матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Лига чемпионов

1/8 финала, 1-й матч

18 февраля

"Атлетико" (Испания) - "Ливерпуль" (Англия) 1: 0

Гол: Сауль, 4

"Боруссия Дортмунд" (Германия) - ПСЖ (Франция) 2: 1

Голы: Холланд, 69, 77 - Неймар, 75

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