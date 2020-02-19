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Espreso.tvОбществоКитай выслал трех журналистов Wall Street Journal за "расистский" заголовок

Китай выслал трех журналистов Wall Street Journal за "расистский" заголовок

Власти Китая распорядились выслать из страны трех репортеров американской газеты The Wall Street Journal в связи с "расистским" заголовком колонки об эпидемии коронавируса COVID-19

Об этом пишет AFP.

В Министерстве иностранных дел КНР заявили, что авторская колонка под заголовком "Китай - настоящий больной Азии" ( China is the Real Sick Man of Asia ) имеет "расистский" и "сенсационный" заголовок.

Автор колонки профессор Bard College Вальтер Рассел Мид остро критикует первую реакцию Китая на коронавирус и предполагает, что эпидемия может повлиять на экономику и политическую систему Китая.

"Китай решил, что с сегодняшнего дня аккредитация трех репортеров The Wall Street Journal в Пекине будет аннулирована", - заявили в МИД.

По данным МИД, издание также отказалось принести официальные извинения.

В WSJ сообщили, что трем журналистам, двое из которых - граждане США, один - австралиец, было приказано покинуть Китай в течение пяти дней.

По данным Клуба иностранных корреспондентов Китая, последний раз Пекин отправил иностранного корреспондента в 1998 году.

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  • Напомним, на 19 февраля от коронавируса COVID-19 в мире умерли более две тысячи человек. Количество больных в мире превысило 75 тыс.
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