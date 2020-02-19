Китай выслал трех журналистов Wall Street Journal за "расистский" заголовок
Об этом пишет AFP.
В Министерстве иностранных дел КНР заявили, что авторская колонка под заголовком "Китай - настоящий больной Азии" ( China is the Real Sick Man of Asia ) имеет "расистский" и "сенсационный" заголовок.
Автор колонки профессор Bard College Вальтер Рассел Мид остро критикует первую реакцию Китая на коронавирус и предполагает, что эпидемия может повлиять на экономику и политическую систему Китая.
"Китай решил, что с сегодняшнего дня аккредитация трех репортеров The Wall Street Journal в Пекине будет аннулирована", - заявили в МИД.
По данным МИД, издание также отказалось принести официальные извинения.
В WSJ сообщили, что трем журналистам, двое из которых - граждане США, один - австралиец, было приказано покинуть Китай в течение пяти дней.
По данным Клуба иностранных корреспондентов Китая, последний раз Пекин отправил иностранного корреспондента в 1998 году.
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- Напомним, на 19 февраля от коронавируса COVID-19 в мире умерли более две тысячи человек. Количество больных в мире превысило 75 тыс.
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