Китай выслал трех журналистов Wall Street Journal за "расистский" заголовок

19 февраля, 2020, 18:01

Власти Китая распорядились выслать из страны трех репортеров американской газеты The Wall Street Journal в связи с "расистским" заголовком колонки об эпидемии коронавируса COVID-19

Об этом пишет AFP.

В Министерстве иностранных дел КНР заявили, что авторская колонка под заголовком "Китай - настоящий больной Азии" ( China is the Real Sick Man of Asia ) имеет "расистский" и "сенсационный" заголовок.

Автор колонки профессор Bard College Вальтер Рассел Мид остро критикует первую реакцию Китая на коронавирус и предполагает, что эпидемия может повлиять на экономику и политическую систему Китая.

"Китай решил, что с сегодняшнего дня аккредитация трех репортеров The Wall Street Journal в Пекине будет аннулирована", - заявили в МИД.

По данным МИД, издание также отказалось принести официальные извинения.

В WSJ сообщили, что трем журналистам, двое из которых - граждане США, один - австралиец, было приказано покинуть Китай в течение пяти дней.

По данным Клуба иностранных корреспондентов Китая, последний раз Пекин отправил иностранного корреспондента в 1998 году.

