Коронавирус впервые зафиксировали в Иране

19 февраля, 2020, 16:48

Правительство Ирана подтвердило 19 февраля первые два случая нового коронавируса в стране

Об этом сообщает АР со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения Ирана Кияноуша Джаханпура.

"Два подтвержденных случаях были обнаружены в центральной провинции Кум", - говорится в сообщении.

Имена пациентов и подробности о том, как они заразились, не раскрываются.

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Напомним, на 19 февраля от коронавируса COVID-19 в мире умерли более две тысячи человек. Количество больных в мире превысило 75 тысяч.