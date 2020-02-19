Коронавирус впервые зафиксировали в Иране
19 февраля, 2020, 16:48
Правительство Ирана подтвердило 19 февраля первые два случая нового коронавируса в стране
Об этом сообщает АР со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения Ирана Кияноуша Джаханпура.
"Два подтвержденных случаях были обнаружены в центральной провинции Кум", - говорится в сообщении.
Имена пациентов и подробности о том, как они заразились, не раскрываются.
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Напомним, на 19 февраля от коронавируса COVID-19 в мире умерли более две тысячи человек. Количество больных в мире превысило 75 тысяч.
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