 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоронавирус впервые зафиксировали в Иране

Коронавирус впервые зафиксировали в Иране


фото: reuters
Правительство Ирана подтвердило 19 февраля первые два случая нового коронавируса в стране

Об этом сообщает АР со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения Ирана Кияноуша Джаханпура.

"Два подтвержденных случаях были обнаружены в центральной провинции Кум", - говорится в сообщении.

Имена пациентов и подробности о том, как они заразились, не раскрываются.

Читайте также: В Китае заявляют, что пик эпидемии коронавируса миновал

Напомним, на 19 февраля от коронавируса COVID-19 в мире умерли более две тысячи человек. Количество больных в мире превысило 75 тысяч.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 февраля, 2020 среда

больше новостей

19 февраля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать