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Espreso.tvОбществоЭвакуированных из Уханя изолируют в четырех госпиталях, - МОЗ

Эвакуированных из Уханя изолируют в четырех госпиталях, - МОЗ

Эвакуированных из китайского Уханя изолируют на карантин в четырех госпиталях в разных городах Украины

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль на брифинге МЗ, сообщает корреспондент Еспресо.TV.

В целях безопасности места пока разглашаться не будут.

Завтра утром в Украину вернется самолет с китайской провинции Хубэй - эпицентра коронавируса. На борту - 48 украинцев и 29 иностранцев. Двое из них сойдут в Казахстане. Всех доставят в места обсервации, где они 2 недели будут находиться под наблюдением врачей.

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