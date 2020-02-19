Эвакуированных из Уханя изолируют в четырех госпиталях, - МОЗ

19 февраля, 2020, 18:54

Эвакуированных из китайского Уханя изолируют на карантин в четырех госпиталях в разных городах Украины

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль на брифинге МЗ, сообщает корреспондент Еспресо.TV.

В целях безопасности места пока разглашаться не будут.

Завтра утром в Украину вернется самолет с китайской провинции Хубэй - эпицентра коронавируса. На борту - 48 украинцев и 29 иностранцев. Двое из них сойдут в Казахстане. Всех доставят в места обсервации, где они 2 недели будут находиться под наблюдением врачей.