Эвакуированных из Уханя изолируют в четырех госпиталях, - МОЗ
19 февраля, 2020, 18:54
Эвакуированных из китайского Уханя изолируют на карантин в четырех госпиталях в разных городах Украины
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль на брифинге МЗ, сообщает корреспондент Еспресо.TV.
В целях безопасности места пока разглашаться не будут.
Завтра утром в Украину вернется самолет с китайской провинции Хубэй - эпицентра коронавируса. На борту - 48 украинцев и 29 иностранцев. Двое из них сойдут в Казахстане. Всех доставят в места обсервации, где они 2 недели будут находиться под наблюдением врачей.
- Напомним, что на Львовщине заблокировали больницу и свозят шины из-за слухов о возможном прибытии эвакуированных из Уханя. Похожие акции протеста проходят и в других регионах страны.
- Украинские корреспонденты соцсетей активно комментируют митинги против возвращения украинцев из Китая.
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