"А когда в медицину шли, думали что больных не будет", - корреспонденты соцсетей комментируют митинги против возвращения украинцев из Китая

19 февраля, 2020, 18:30

Корреспонденты украинских социальных сетей активно комментируют протесты против возвращения украинцев из Китая, где происходит эпидемия коронавируса

Об этом передает Еспресо.TV.

"Мало что вызывает у меня такое пренебрежение, как эти блокпосты на дорогах в санатории. Плесень драная. Патриоты своего сарая", - написал журналист Виктор Трегубов.

С ним соглашается и журналист Олег Базар.

"Рагули во всей красе", - пишет Базар.

"Персонал плакал, узнав, что людей на карантин повезут именно к ним. А когда в медицину шли, думали что больных не будет, или как?" - спрашивает Владимир Кулак из Тернополя.