"А когда в медицину шли, думали что больных не будет", - корреспонденты соцсетей комментируют митинги против возвращения украинцев из Китая
19 февраля, 2020, 18:30
Корреспонденты украинских социальных сетей активно комментируют протесты против возвращения украинцев из Китая, где происходит эпидемия коронавируса
Об этом передает Еспресо.TV.
"Мало что вызывает у меня такое пренебрежение, как эти блокпосты на дорогах в санатории. Плесень драная. Патриоты своего сарая", - написал журналист Виктор Трегубов.
С ним соглашается и журналист Олег Базар.
"Рагули во всей красе", - пишет Базар.
"Персонал плакал, узнав, что людей на карантин повезут именно к ним. А когда в медицину шли, думали что больных не будет, или как?" - спрашивает Владимир Кулак из Тернополя.
- Напомним, что на Львовщине заблокировали больницу и свозят шины из-за слухов о возможном прибытии эвакуированных из Уханя. Похожие акции протеста проходят и в других регионах страны.
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