На Львовщине заблокировали больницу и свозят шины из-за слухов о возможном прибытии эвакуированных из Уханя

19 февраля, 2020, 15:06

19 февраля в Винниках люди перекрыли подъезд к госпиталя. Около 14:00 к воротам госпиталя начали свозить автомобильные шины

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Паника началась в среду утром, когда из госпиталя начали эвакуировать пациентов.

"Если мы отпустим всех больных, кто нас защитит? Больных нет, пустой госпиталь - завозите, кого хотите. Мы будем стоять до конца. У нас другого выхода нет. Потому что мы останемся без работы. Никто ничего не объясняет, сказали эвакуация", - отметила сотрудница госпиталя.

Позже в Львовской ОГА сообщили, что на базе госпиталя ветеранов войн и репрессированных в Винниках прошли учения медиков о готовности больниц к госпитализации больных с китайским коронавирусом COVID-19. Эту информацию подтвердило и руководство госпиталя.

"Это происходили симуляционные учения. Около восьми утра в ЛОГА решением комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС было принято решение провести у нас симуляционные учения по поводу вероятного перевода пациентов из госпиталя в другие лечебные учреждения", - пояснили в обладминистрации.

"Для того чтобы обеспечить места для пациентов, которые бы, возможно, могли пострадать, если бы самолет сел во Львове и что-то случилось бы чрезвычайное, то люди, которые бы находились на борту, то этот госпиталь наш мог бы принять тех пациентов, которые получили травмы, для проведения рентгена, операций ", - отметил гендиректор госпиталя Максим Прикупенко.

По его словам, информация о проведении таких учений поступила лишь утром среды, 19 февраля.

"Пациенты, которые должны были быть выписаны, были выписаны домой. Всех остальные пациенты при необходимости переводили в другие лечебные учреждения области и города", - отметил Максим Прикупенко.

"У меня есть информация, что к нам на карантин пациентов с самолета не привезут. Заведение не готово принять людей на карантин. У нас действительно много пациентов. И заведение определялось в случае необходимости, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, если бы была необходимость, что-то произошло с самолетом при посадке ", - сказал Максим Прикупенко.

Видео - ZAXID.NET :