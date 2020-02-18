Турция заявила России, что готова вытеснять войска Асада в Идлибе
Об этом заявил пресс-секретарь правящей партии власти "Справедливость и развитие" Омер Челик, сообщает Anadolu.
Его заявление прозвучало в контексте консультаций российской и турецкой делегаций относительно обострения в Идлибе, которые состоялись во вторник в Москве. Переговоры завершились без каких-либо заявлений по их итогам.
"Если режим не отойдет на свои предыдущие позиции, другой стороне было четко сообщено, что мы осуществили необходимую военную подготовку, чтобы обеспечить это", - сказал Челик.
В сентябре 2018 года Турция и Россия договорились создать в Идлибе зону деэскалации с запретом проведения боевых действий, но в последнее время войска Асада активизировали наступление в провинции.
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Накануне силы Асада при поддержке РФ и проиранских повстанцев захватили контроль над большой частью сельской местности вблизи Алеппо и продвинулись глубже в удерживаемой повстанцами и густонаселенной провинции Идлиб.
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