Военный конвой США вошел в северо-восточную Сирию
17 февраля, 2020, 10:18
Американский конвой прибыл из Ирака в провинции Аль-Хасака на северо-востоке Сирии
Об этом сообщает Аl Masdar News .
Как отмечается, прибыли не менее 55 транспортных средств.
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Накануне армия Асада взяли под контроль Алеппо , военные РФ развернули силы на дороге в город.
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