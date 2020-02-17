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Espreso.tvОбществоВоенный конвой США вошел в северо-восточную Сирию

Военный конвой США вошел в северо-восточную Сирию


фото: reuters
Американский конвой прибыл из Ирака в провинции Аль-Хасака на северо-востоке Сирии

Об этом сообщает Аl Masdar News .

Как отмечается, прибыли не менее 55 транспортных средств.

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Накануне армия Асада взяли под контроль Алеппо , военные РФ развернули силы на дороге в город.

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