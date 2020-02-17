Армия Асада взяли под контроль Алеппо, военные РФ развернули силы на дороге в город

17 февраля, 2020, 08:53

Сирийская арабская армия официально взяла под контроль район Большого Алеппо

Об этом сообщает ЕП со ссылкой на Аl Masdar News.

По данным полевого источника в Алеппо, повстанцы-джихадисты полностью сдали Анаданську равнину после того, как контролировали территорию более шести лет.

Интересы Анаданськой равнины произошло вскоре после того, как Сирийская арабская армия объявила о полном контроле над всеми районами, которые ранее находились под контролем джихадистов в городе Алеппо.

С установлением контроля над Большим Алеппо и столицей провинции, скорее всего, будет прекращено огонь между боевиками и сирийской армией.

Российские военные начали развертывание вдоль автодороги Алеппо-Дамаск (М-5) впервые с тех пор, как начали свое вмешательство в Сирии.

Военная полиция РФ устанавливает новые контрольно-пропускные пункты в районах, которые ранее контролировали повстанцы-джихадисты, таким образом предохраняя шоссе Алеппо-Дамаск для дальнейшего гражданского использования.