Армия Асада взяли под контроль Алеппо, военные РФ развернули силы на дороге в город
Об этом сообщает ЕП со ссылкой на Аl Masdar News.
По данным полевого источника в Алеппо, повстанцы-джихадисты полностью сдали Анаданську равнину после того, как контролировали территорию более шести лет.
Интересы Анаданськой равнины произошло вскоре после того, как Сирийская арабская армия объявила о полном контроле над всеми районами, которые ранее находились под контролем джихадистов в городе Алеппо.
С установлением контроля над Большим Алеппо и столицей провинции, скорее всего, будет прекращено огонь между боевиками и сирийской армией.
Российские военные начали развертывание вдоль автодороги Алеппо-Дамаск (М-5) впервые с тех пор, как начали свое вмешательство в Сирии.
Военная полиция РФ устанавливает новые контрольно-пропускные пункты в районах, которые ранее контролировали повстанцы-джихадисты, таким образом предохраняя шоссе Алеппо-Дамаск для дальнейшего гражданского использования.
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