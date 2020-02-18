"Приехал на Сейшелы, - а здесь скукатища", - Богдан ищет девушек
18 февраля, 2020, 18:29
Экс-руководитель Офиса президента Андрей Богдан продолжает "отпуск"
Об этом Андрей Богдан написал в Facebook.
"Девочки, тут такое дело)))) Приехал на Сейшелы а здесь скукатища...", - написал Богдан.
Он устроил "конкурс" в комментариях к сообщению для "девочек".
"Никто не хочет прилететь в гости ??? Поддержать так сказать в трудную минуту))))) А то совсем опечаленный я))) безвластие...", - добавил Богдан.
Позже он обновил сообщение и отметил: "В результате конкурса обнаружены в комментариях нетрадиционные и страшненькие."
- Напомним, 17 февраля бывший глава офиса президента обнародовал фото с отдыха на Сейшельских островах
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