"Приехал на Сейшелы, - а здесь скукатища", - Богдан ищет девушек

18 февраля, 2020, 18:29

Об этом Андрей Богдан написал в Facebook.

"Девочки, тут такое дело)))) Приехал на Сейшелы а здесь скукатища...", - написал Богдан.

Он устроил "конкурс" в комментариях к сообщению для "девочек".

"Никто не хочет прилететь в гости ??? Поддержать так сказать в трудную минуту))))) А то совсем опечаленный я))) безвластие...", - добавил Богдан.

Позже он обновил сообщение и отметил: "В результате конкурса обнаружены в комментариях нетрадиционные и страшненькие."