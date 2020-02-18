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Espreso.tvОбщество"Приехал на Сейшелы, - а здесь скукатища", - Богдан ищет девушек

"Приехал на Сейшелы, - а здесь скукатища", - Богдан ищет девушек


фото: Андрій Богдан
Экс-руководитель Офиса президента Андрей Богдан продолжает "отпуск"

Об этом Андрей Богдан написал в Facebook.

"Девочки, тут такое дело)))) Приехал на Сейшелы а здесь скукатища...", - написал Богдан.

Он устроил "конкурс" в комментариях к сообщению для "девочек".

"Никто не хочет прилететь в гости ??? Поддержать так сказать в трудную минуту))))) А то совсем опечаленный я))) безвластие...", - добавил Богдан.

Позже он обновил сообщение и отметил: "В результате конкурса обнаружены в комментариях нетрадиционные и страшненькие."

  • Напомним, 17 февраля бывший глава офиса президента обнародовал фото с отдыха на Сейшельских островах
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