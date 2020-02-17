"Денег нет, но вы держитесь", - Богдан обнародовал фото с отдыха на Сейшелах

17 февраля, 2020, 12:00

17 февраля бывший глава офиса президента обнародовал фото с отдыха на Сейшельских островах

Фотографией с отдыха экс-глава ОПГ Андрей Богдан поделился в Facebook.

"Друзья очень скучаю за Вами, не сплю не ем", - написал Богдан в комментарии к фотографии.

"Верю, скоро все Вы будете заниматься тем, что вам нравится.

Понимаю Вам не легко, денег нет, но Вы держитесь !!! ", - добавил он.