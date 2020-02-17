"Денег нет, но вы держитесь", - Богдан обнародовал фото с отдыха на Сейшелах
17 февраля, 2020, 12:00
"Верю, скоро все Вы будете заниматься тем, что вам нравится.
17 февраля бывший глава офиса президента обнародовал фото с отдыха на Сейшельских островах
Фотографией с отдыха экс-глава ОПГ Андрей Богдан поделился в Facebook.
"Друзья очень скучаю за Вами, не сплю не ем", - написал Богдан в комментарии к фотографии.
"Верю, скоро все Вы будете заниматься тем, что вам нравится.
Понимаю Вам не легко, денег нет, но Вы держитесь !!! ", - добавил он.
- Напомним, 11 февраля Андрей Богдан был уволен из должности председателя Офиса президента Украины. На эту должность назначен помощник Владимира Зеленского Андрей Ермак.
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