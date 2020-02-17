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Espreso.tvОбщество"Денег нет, но вы держитесь", - Богдан обнародовал фото с отдыха на Сейшелах

"Денег нет, но вы держитесь", - Богдан обнародовал фото с отдыха на Сейшелах


фото: Андрій Богдан/ Facebook
17 февраля бывший глава офиса президента обнародовал фото с отдыха на Сейшельских островах

Фотографией с отдыха экс-глава ОПГ Андрей Богдан поделился в Facebook.

"Друзья очень скучаю за Вами, не сплю не ем", - написал Богдан в комментарии к фотографии.

"Верю, скоро все Вы будете заниматься тем, что вам нравится.
Понимаю Вам не легко, денег нет, но Вы держитесь !!! ", - добавил он.

  • Напомним, 11 февраля Андрей Богдан был уволен из должности председателя Офиса президента Украины. На эту должность назначен помощник Владимира Зеленского Андрей Ермак.
  • Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан свое первое после отставки сообщение в соцсетях посвятил Дню святого Валентина
  • Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Андрей Богдан пошел в отставку с должности руководителя Офиса президента после разговора с Владимиром Зеленским

 

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