Легенда "Милана" продвигает Шевченко на пост главного тренера
Об этом сообщает Calciomercato .
По информации источника, знаменитый в прошлом футболист "Милана" Паоло Мальдини, который сейчас занимает в клубе должность технического директора, поддерживает кандидатуру нынешнего тренера сборной Украины Андрея Шевченко. Контакты с ним уже установлены, но Шевченко решил продолжить работу с национальной командой на Евро-2020.
Однако, главным претендентом на пост главного тренера "Милана" остается немец Ральф Рангник. Итальянский клуб предложил ему совмещать должности тренера и спортивного Миланцы ищут замену нынешнему тренеру Стефано Пиола из-за неудовлетворительных результатов клуба в чемпионате Италии.
В турнирной таблице чемпионата Италии "Милан" занимает десятое место, от зоны Лиги чемпионов клуб отстает на 10 очков.
- Напомним, 11 февраля стало известно, что "Милан" уволит главного тренера Стефано Пиола , если клуб не выйдет в Лигу чемпионов по итогам сезона.
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