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Espreso.tvСпортЛегенда "Милана" продвигает Шевченко на пост главного тренера

Легенда "Милана" продвигает Шевченко на пост главного тренера


фото: ffu.ua
Технический директор "Милана" Паоло Мальдини поддерживает кандидатуру Андрея Шевченко в борьбе за пост главного тренера итальянского клуба

Об этом сообщает Calciomercato .

По информации источника, знаменитый в прошлом футболист "Милана" Паоло Мальдини, который сейчас занимает в клубе должность технического директора, поддерживает кандидатуру нынешнего тренера сборной Украины Андрея Шевченко. Контакты с ним уже установлены, но Шевченко решил продолжить работу с национальной командой на Евро-2020.

Однако, главным претендентом на пост главного тренера "Милана" остается немец Ральф Рангник. Итальянский клуб предложил ему совмещать должности тренера и спортивного Миланцы ищут замену нынешнему тренеру Стефано Пиола из-за неудовлетворительных результатов клуба в чемпионате Италии.

В турнирной таблице чемпионата Италии "Милан" занимает десятое место, от зоны Лиги чемпионов клуб отстает на 10 очков.

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