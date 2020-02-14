"Ювентус" и "Милан" сыграли вничью в первом полуфинале Кубка Италии
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Первый тайм команды провели без забитых голов, однако в середине второго тайма вперед вышли хозяева поля. Хорватский полузащитник Ребич уверенно пробил по воротам Джанлуиджи Буффона на 61-й минуте, 42-летний голкипер был в этом моменте бессилен.
Сравнять счет во встрече удалось "Ювентусу" только тогда, когда команда осталась в большинстве. На 71-й минуте защитник "Милана" Тео Эрнандес получил удаление, а на последних минутах встречи, главный арбитр после просмотра VAR поставил спорный пенальти в ворота хозяев. Криштиану Роналду не промахнулся.
Кубок Италии
Полуфинал, 1-й матч
13 февраля
"Милан" (Милан) - "Ювентус" (Турин) 1:1
Голы: Ребич, 61 - Роналду, 90 + 1
Удаление: Тео, 71
- 12 февраля сообщалось, что технический директор "Милана" Паоло Мальдини поддерживает кандидатуру Андрея Шевченко в борьбе за пост главного тренера итальянского клуба.
- Напомним, 11 февраля стало известно, что "Милан" уволит главного тренера Стефано Пиола , если клуб не выйдет в Лигу чемпионов по итогам сезона.
Читайте также
-
9 февраля, 2020 Зе!мельная реформа: кому достанется украинская земля?
-
-
-
-