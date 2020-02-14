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Espreso.tvСпорт"Ювентус" и "Милан" сыграли вничью в первом полуфинале Кубка Италии

"Ювентус" и "Милан" сыграли вничью в первом полуфинале Кубка Италии


фото: acmilan.com
В первом полуфинальном матче Кубка Италии по футболу "Милан" и "Ювентус" сыграли вничью 1:1

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Первый тайм команды провели без забитых голов, однако в середине второго тайма вперед вышли хозяева поля. Хорватский полузащитник Ребич уверенно пробил по воротам Джанлуиджи Буффона на 61-й минуте, 42-летний голкипер был в этом моменте бессилен.

Сравнять счет во встрече удалось "Ювентусу" только тогда, когда команда осталась в большинстве. На 71-й минуте защитник "Милана" Тео Эрнандес получил удаление, а на последних минутах встречи, главный арбитр после просмотра VAR поставил спорный пенальти в ворота хозяев. Криштиану Роналду не промахнулся.

Кубок Италии

Полуфинал, 1-й матч

13 февраля

"Милан" (Милан) - "Ювентус" (Турин) 1:1

Голы: Ребич, 61 - Роналду, 90 + 1

Удаление: Тео, 71

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