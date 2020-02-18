Подозреваемых в пытках в одесской тюрьме полицейских взяли под стражу
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.
"По ходатайствах прокуроров Офиса генерального прокурора Заводским районным судом города Николаева были взяты под стражу двое правоохранителей, которые подозреваются в пытках", - рассказали в Офисе генпрокурора.
В пресс-службе напомнили. что в январе 2020 года прокурорами специализированного подразделения по противодействию пыткам Офиса генерального прокурора было сообщено о подозрении двум работникам полиции Главного управления Национальной полиции в Одесской области за пытки лица путем умышленного препятствования в предоставлении ему надлежащей медицинской помощи при наличии обстоятельств, угрожающих его жизни.
"Сейчас оба правоохранителя взяты под стражу. В случае доказательства их вины судом им грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет", - добавили в пресс-службе.
- Напомним, ранее сообщалось, что прокуроры сообщили начальнику следственного отделения одного из территориальных подразделений полиции в Одесской области, а также следователю этого же подразделения о подозрении в совершении пыток. Полицейские силой препятствовали вывозу из районной в областную больницу человека, который был в крайне тяжелом состоянии.
- 3 февраля в суд направили обвинительное заключение в отношении трех сотрудников Управления патрульной полиции в Днепропетровской области из-за избиения 59-летней женщины и ее сына с инвалидностью при задержании
- В тот же день в ГБР сообщили, что расследуют возможное злоупотребление властью работниками Одесского СИЗО из-за смерти заключенного в карцере.
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