Подозреваемых в пытках в одесской тюрьме полицейских взяли под стражу

18 февраля, 2020, 11:06

18 февраля стало известно, что Заводским районным судом города Николаева были взяты под стражу двое правоохранителей, которые подозреваются в пытках в одесской тюрьме

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

"По ходатайствах прокуроров Офиса генерального прокурора Заводским районным судом города Николаева были взяты под стражу двое правоохранителей, которые подозреваются в пытках", - рассказали в Офисе генпрокурора.

В пресс-службе напомнили. что в январе 2020 года прокурорами специализированного подразделения по противодействию пыткам Офиса генерального прокурора было сообщено о подозрении двум работникам полиции Главного управления Национальной полиции в Одесской области за пытки лица путем умышленного препятствования в предоставлении ему надлежащей медицинской помощи при наличии обстоятельств, угрожающих его жизни.

"Сейчас оба правоохранителя взяты под стражу. В случае доказательства их вины судом им грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет", - добавили в пресс-службе.