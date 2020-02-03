ГБР расследует смерть заключенного в карцере Одесского СИЗО
Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
Следователи территориального управления Государственного бюро расследований в Николаеве начали досудебное расследование по факту возможного злоупотребления служебным положением работниками Одесского СИЗО, что привело к смерти заключенного (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).
По предварительной информации работники СИЗО незаконно впустили 2-х заключенных в камеру, где содержался другой заключенный. Там двое избили третьего арестанта. В дальнейшем работники Государственного учреждения "Одесский следственный изолятор" незаконно переместили потерпевшего в карцер, где заключенный умер.
Следствием установлено, что одним из сотрудников, который допустил злоупотребление служебным положением, оказался начальник одного из отделов СИЗО. В марте 2019 года следователи территориального управления ГБР, расположенного в г. Николаеве, задокументировали факт вымогательства и получения им 2 тысяч долларов США неправомерной выгоды от заключенного за досрочное освобождение и непомещение в карцер. На время досудебного расследования этого уголовного производства работник следственного изолятора неоднократно отстранялся от должности по решению суда. 23 сентября 2019 обвинительный акт в отношении него был направлен в суд.
Также в другом уголовном производстве о злоупотреблении властью работниками Одесского СИЗО следователями ГБР предварительно установлено, что этот же начальник отдела причастен к организации нарушений условий содержания под стражей заключенного, которому было незаконно разрешено свободное передвижение, беспрепятственное общение с родственниками и знакомыми и пользование запрещенными предметами.
В ГБР рассказали, что сейчас проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, причины смерти потерпевшего и личности других причастных к совершению уголовного преступления.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.
- Напомним, 17 января стало известно, что 3-х заключенных незаконно удерживали в карцерах Одесского СИЗО
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