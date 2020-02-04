В Днепре будут судить 3 патрульных за избиение задержанных

4 февраля, 2020, 08:06

3 февраля в суд направили обвинительное заключение в отношении трех сотрудников Управления патрульной полиции в Днепропетровской области из-за избиения 59-летней женщины и ее сына с инвалидностью при задержании

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Правоохранители обвиняются в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины). В соответствии со статьей полицейским грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

В ГБР рассказали, что в апреле 2019 г. патрульные задержали и доставили в райотдел 59-летнюю женщину и ее 35-летнего сына с инвалидностью 3 группы, на которых жаловались соседи за якобы нарушение общественного порядка.

"В отделе полиции, правоохранители к женщине и ее сыну применили физическую силу. Надев наручники, один из полицейских, сел на спину мужчине, выкручивал пальцы на руке и наносил удары в лицо. Пожилую женщину поставили на колени и силой заводили ее руки за спину. когда женщина уже лежала лицом к полу, патрульные несколько раз ударили ее в туловище и предплечья", - говорится в сообщении.

В ГБР добавляют, что по заключению судебно-медицинской экспертизы, пострадавшие получили легкие телесные повреждения.