В Днепре будут судить 3 патрульных за избиение задержанных
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
Правоохранители обвиняются в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины). В соответствии со статьей полицейским грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
В ГБР рассказали, что в апреле 2019 г. патрульные задержали и доставили в райотдел 59-летнюю женщину и ее 35-летнего сына с инвалидностью 3 группы, на которых жаловались соседи за якобы нарушение общественного порядка.
"В отделе полиции, правоохранители к женщине и ее сыну применили физическую силу. Надев наручники, один из полицейских, сел на спину мужчине, выкручивал пальцы на руке и наносил удары в лицо. Пожилую женщину поставили на колени и силой заводили ее руки за спину. когда женщина уже лежала лицом к полу, патрульные несколько раз ударили ее в туловище и предплечья", - говорится в сообщении.
В ГБР добавляют, что по заключению судебно-медицинской экспертизы, пострадавшие получили легкие телесные повреждения.
- Напомним, 3 февраля в ГБР сообщили, что расследуют возможное злоупотребление властью работниками Одесского СИЗО из-за смерти заключенного в карцере.
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