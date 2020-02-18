Горячий критик Кремля хочет возглавить партию Меркель

18 февраля, 2020, 16:37

Глава внешнеполитического комитета Бундестага Норберт Реттген выдвинул себя в качестве кандидата на пост лидера Христианско-демократического союза канцлера Ангелы Меркель (ХДС)

Об этом сообщает Reuters.

На прошлой неделе протеже Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что не намерена выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера на следующих парламентских выборах в 2021 году и после запуска процесса выбора кандидатов на пост канцлера от консерваторов уйдет с поста лидера ХДС.

Неожиданный шаг Реттгена делает его четвертым претендентом на пост лидера партии.

Другими претендентами на лидерство ХДС являются Фридрих Мерц, бывший председатель парламентской фракции ХДС, министр здравоохранения Йенс Спан и Армин Лашет, премьер-министр Северной Рейн-Вестфалии, самой населенной земли Германии.

Лидер ХДС, вероятно, может быть кандидатом в канцлеры от консервативного блока, но Христианско-социальный союз (ХСС) - баварская сестринское партия ХДС - также может выдвинуть своего кандидата.

Реттген, который также занимал должность министра охраны окружающей среды при Меркель с 2009 по 2012 год, неоднократно выступал за сохранение санкций против России, пока она существенно не пересмотрит свою позицию в отношении Украины. Он также был одним из первых немецких политиков, который осудил агрессию РФ в Азове.

Реттген также призвал "не обменивать Сирию на Украину" в переговорах с Россией.

В начале месяца Ретген обвинил Владимира Путина и Башара Асада в "худших военных преступлениях" в Идлибе и призвал наложить санкции на Москву за авианалеты на Сирию.

В прошлом Реттген рассматривался как тот, кто мог бы сотрудничать с "Зелеными", на данный момент второй по величине партией в опросах после консервативного блока.