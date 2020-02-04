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Espreso.tvОбществоВ партии Меркель обвинили Путина в "самых тяжких военных преступлениях"

В партии Меркель обвинили Путина в "самых тяжких военных преступлениях"


фото: reuters
Президент России Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад совершают "тяжкие военные преступления" в ходе наступления в сирийской провинции Идлиб

Об этом в своем Twitter написал глава комитета немецкого Бундестага по вопросам внешней политики Норберт Реттген (Христианско-демократический союз).

"Войска Асада, поддерживаемые Россией и Ираном, начали беспощадное наступление на Идлиб. Россия бомбит мирных жителей. Те, кто может, бежали. Мы переживаем плохие военные преступления, и Путин еще раз доказывает: все, что он может и хочет в регионе, - это война ", - заявил Реттген.

Напомним, российская авиация в ночь на 30 января нанесла удар по больнице и пекарне в Идлибской зоне деэскалации на северо-западе Сирии, в результате чего погибли десять человек.

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