В партии Меркель обвинили Путина в "самых тяжких военных преступлениях"

4 февраля, 2020, 16:46

Президент России Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад совершают "тяжкие военные преступления" в ходе наступления в сирийской провинции Идлиб

Об этом в своем Twitter написал глава комитета немецкого Бундестага по вопросам внешней политики Норберт Реттген (Христианско-демократический союз).

"Войска Асада, поддерживаемые Россией и Ираном, начали беспощадное наступление на Идлиб. Россия бомбит мирных жителей. Те, кто может, бежали. Мы переживаем плохие военные преступления, и Путин еще раз доказывает: все, что он может и хочет в регионе, - это война ", - заявил Реттген.

#Assad 's forces backed by #Russia & Iran have launched a merciless advance on #Idlib . Russian planes are targeting civilians. Those who can have fled the city. We are witness to the worst kind of war crimes & once again #Putin proves: All he is willing to do in the region is war . - Norbert Röttgen (@n_roettgen) February 4, 2020

Напомним, российская авиация в ночь на 30 января нанесла удар по больнице и пекарне в Идлибской зоне деэскалации на северо-западе Сирии, в результате чего погибли десять человек.