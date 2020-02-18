В Бундестаге призвали наказать Россию за военные преступления
18 февраля, 2020, 10:20
Глава внешнеполитического комитета Бундестага Норберт Реттген призвал наложить санкции на Москву из-за авианалетов на Сирию
Об этом сообщает Bild.
Реттген осуждает позицию Запада, который игнорирует действия России. Он заявил, что на Москву надо максимально экономически и политически давить.
Реттген назвал "позором" позицию Запада, который игнорирует действия России. "Прицельніе бомбардировки мирных жителей российской авиацией являются отвратительным военным преступлением", - заявил он, потребовав "максимального политического и экономического давления" на Москву.
С начала поддерживаемого Россией наступления сирийских правительственных войск в декабря 2019 года из охваченных боями районов на северо-западе Сирии бежали почти 900 тісяч человек, заявила ООН 17 февраля.
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