В Бундестаге призвали наказать Россию за военные преступления

18 февраля, 2020, 10:20

Глава внешнеполитического комитета Бундестага Норберт Реттген призвал наложить санкции на Москву из-за авианалетов на Сирию

Об этом сообщает Bild.

Реттген осуждает позицию Запада, который игнорирует действия России. Он заявил, что на Москву надо максимально экономически и политически давить.

Реттген назвал "позором" позицию Запада, который игнорирует действия России. "Прицельніе бомбардировки мирных жителей российской авиацией являются отвратительным военным преступлением", - заявил он, потребовав "максимального политического и экономического давления" на Москву.

С начала поддерживаемого Россией наступления сирийских правительственных войск в декабря 2019 года из охваченных боями районов на северо-западе Сирии бежали почти 900 тісяч человек, заявила ООН 17 февраля.