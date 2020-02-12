Силы Асада атаковали американский патруль на севере Сирии, американцы отбили нападение

12 февраля, 2020, 17:36

В среду, 12 февраля, на северо-востоке Сирии патруль военнослужащих США попал под обстрел сторонников режима Асада

По словам представителя американской коалиции полковника Майлса Каггинса, инцидент произошел на КПП в районе города Камышлы, подконтрольном совместным российско-сирийским силам, сообщает Reuters.

"Патруль попал под огонь стрелкового оружия неизвестных лиц. В целях самообороны войска коалиции открыли ответный огонь", - рассказал он.

По словам Каггинса, в результате перестрелки один из боевиков был ранен.

В свою очередь сирийские государственные СМИ утверждают, что был убит один гражданский, еще один получил ранения.

Государственное информационное агентство Сирии SANA заявило, что один гражданский человек погиб, а другой получил ранения, когда американские силы открыли огонь по людям после того, как их транспортные средства были остановлены в пункте пропуска, в селе Хербат Амо, к востоку от Камышлы.

SANA пишет, что после стрельбы состоялся авиаудар по сельской местности Камышлы, у границы с Турцией. Турецкое государственное агентство Anadolu сообщило, что состоялись два авиаудара.

"Что девять бронемашин делают в мирном селе? Им противостояли местные жители", - сказал житель поселка Абдул Салах Бакри на аудиозаписи, направленной с помощью мессенджера.

Жители заявили, что в село отправился российский патруль из контингента в аэропорту Эль-Камышлы. Инцидент произошел в районе северо-востоке Сирии, где присутствуют одновременно российские силы, поддерживаемые США войска сирийских курдов и сирийская армия.

"Невероятные кадры. Силы Асада открывают огонь по патрулю США, когда в это время у американских MRAP дети, а российские силы - прямо за ними (силами Асада)", - комментирует в своем Twitter журналист Bild Юлиан Репке.

Unbelievable footage. #Assad forces fire at #US convoy while #children near the American MRAPs and #Russian forces right behind them.

We should have ended this regime 9 years ago. It will continue to lead to unforeseeable conflicts and innocent casualties. https://t.co/TFatAMYhGL pic.twitter.com/jnNB7Ri4j4 - Julian Röpcke (@JulianRoepcke) February 12, 2020

Video of the people intercepting an American patrol near Qamishli, and they say: What do you want here? Get out of our land pic.twitter.com/ybnC1ifc3q - بلا وطن! Homeless (@ Anews00900) February 12, 2020