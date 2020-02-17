В Борисполе заложили сквер памяти жертв сбитого в Иране Boeing

17 февраля, 2020, 12:58

17 февраля проходит 40 дней с момента трагической гибели пассажиров и экипажа рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В эту печальную дату авиакомпания МАУ совместно с Международным аэропортом "Борисполь" закладывают сквер памяти жертв авиакатастрофы в небе Ирана. На месте будущего сквера с мемориалом будет установлен памятный камень, сообщается на странице мероприятия в Facebook.

На мероприятие приглашены семьи и близкие погибших украинский, послы и представители дипломатических миссий Канады, Ирана, Швеции, Германии, Великобритании и Афганистана - стран также потеряли граждан, - а также сотрудники аэропорта "Борисполь", представители государственных органов и общественных организаций Украины .

Люди несут цветы к памятному камню.

На церемонии закладки сквера присутствовали министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и секретарь СНБО Алексей Данилов.

Пристайко еще раз подтвердил, что записи ящиков со сбитого борта будет расшифровывать французская сторона.