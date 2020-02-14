Авиакатастрофа самолета МАУ: пять стран требуют передачи черных ящиков из Ирана во Францию
14 февраля, 2020, 16:49
Власти Канады, Украины, Афганистана, Великобритании и Швеции настаивают на передаче Ираном черных ящиков сбитого самолета "Международных авиалиний Украины" во Францию
Об этом заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань в Twitter.
По его словам, 14 февраля он передал это главе МИД Ирана Мохаммаду Джавади Зарифу во время встречи полях Мюнхенской конференции по безопасности.
"Министры обсудили ситуацию с расшифровкой черных ящиков рейса PS752. Страны-члены Международной координационной группы по-прежнему считают, что Иран должен использовать возможности Франции, которая обладает необходимыми техническими средствами для проведения этой работы", - говорится в сообщении МИД Канады.
Today, I met with my counterpart, Iran's Foreign Minister Mohammad Javad Zarif.- François-Philippe Champagne (FPC) (@FP_Champagne) February 14, 2020
Here is the readout: pic.twitter.com/mQCIsPMSlT
- Власти Ирана пригласили секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в Тегеран для совместного расследования авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины".
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