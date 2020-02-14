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Espreso.tvОбществоАвиакатастрофа самолета МАУ: пять стран требуют передачи черных ящиков из Ирана во Францию

Авиакатастрофа самолета МАУ: пять стран требуют передачи черных ящиков из Ирана во Францию


фото: reuters
Власти Канады, Украины, Афганистана, Великобритании и Швеции настаивают на передаче Ираном черных ящиков сбитого самолета "Международных авиалиний Украины" во Францию

Об этом заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань в Twitter.

По его словам, 14 февраля он передал это главе МИД Ирана Мохаммаду Джавади Зарифу во время встречи полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Министры обсудили ситуацию с расшифровкой черных ящиков рейса PS752. Страны-члены Международной координационной группы по-прежнему считают, что Иран должен использовать возможности Франции, которая обладает необходимыми техническими средствами для проведения этой работы", - говорится в сообщении МИД Канады.

  • Власти Ирана пригласили секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в Тегеран для совместного расследования авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины".
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