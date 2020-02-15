Иран отказался отдавать "черные ящики" сбитого самолета МАУ

15 февраля, 2020, 12:00

Иран начнет расшифровку "черных ящиков" самолета Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", ошибочно сбитого иранскими военными. Также эти устройства не будут передаваться никому за пределы страны

Об этом в интервью американскому телеканалу NBC News заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает Еспресо.TV .

Ссылаясь на нормы международного воздушного права, дипломат отметил, что Тегеран имеет право возглавить расследование катастрофы украинского самолета, но признал, что Иран не сможет извлечь данные из "черных ящиков" без программного обеспечения, кабелей и дополнительной информации от США или других западных стран.

По словам Зарифа, Тегеран якобы обращался за помощью в расшифровке в Соединенные Штаты, но получил отказ.

"Мы обратились за помощью. Почему Соединенные Штаты не помогли нам? Это гуманитарная проблема. Почему они не предоставили нам программное обеспечение Почему они не предоставили нам информацию?" - сказал он, отметив, что Иран, "больше, чем кто-либо другой", желает знать, что произошло на самом деле.

Зариф подчеркнул, что на данный момент над расшифровкой "черных ящиков" никто не работает.

На вопрос журналиста, пытается кто-то сейчас расшифровать информацию с черных ящиков, Зариф ответил:

"Нет, нет. Мы не будем касаться черных ящиков без присутствия всех заинтересованных сторон".