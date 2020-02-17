Турция перебросила в Сирию 150 танков, САУ и БТР

17 февраля, 2020, 12:58

Командование вооруженных сил Турции продолжает переброску войск и военной техники в район наблюдательных пунктов на северо-западе Сирии

Об этом сообщает Anadolu .

Очередная колонна из 150 фур, загруженных самоходными артиллерийскими установками, танками и бронетранспортерами прибыла в район Рейханлы турецкой провинции Хатай на границе с Сирией.

Сюда же прибыли грузовики с боеприпасами. Колонна двинулась к границе с целью переброски на северо-запад Сирии.

10 февраля пятеро турецких солдат погибли в результате обстрела сирийской правительственной армии по турецкому наблюдательном пункта в провинции Идлиб.

В ответ турецкие военные обстреляли 115 целей режима Башара Асада. Минобороны Турции отчиталось о ликвидации 101 бойца сирийской армии , уничтожение трех танков и вертолета.