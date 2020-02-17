Турция перебросила в Сирию 150 танков, САУ и БТР
Об этом сообщает Anadolu .
Очередная колонна из 150 фур, загруженных самоходными артиллерийскими установками, танками и бронетранспортерами прибыла в район Рейханлы турецкой провинции Хатай на границе с Сирией.
Сюда же прибыли грузовики с боеприпасами. Колонна двинулась к границе с целью переброски на северо-запад Сирии.
# Турция перебрасывает танки и # САУ в # Идлиб- ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) February 17, 2020
Подробно: https://t.co/npvWPSe1AJ
Фотогалерея: https://t.co/sxJug4MPal pic.twitter.com/V2s2MzD52G
10 февраля пятеро турецких солдат погибли в результате обстрела сирийской правительственной армии по турецкому наблюдательном пункта в провинции Идлиб.
В ответ турецкие военные обстреляли 115 целей режима Башара Асада. Минобороны Турции отчиталось о ликвидации 101 бойца сирийской армии , уничтожение трех танков и вертолета.
Читайте также
-
17 февраля, 2020 Уроки Мюнхена
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
Читайте также
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!