Суд дал мэру Светлодарска домашний арест по делу об организации "рефередума ДНР"
Об этом сообщается на сайте прокуратуры Донецкой области.
В прокуратуре заявили, что экс-мер Брехунец обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины, Краматорским городским судом избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Напомним, в мае 2014 Светлодарск мэр внес в повестку дня сессии и в дальнейшем положительно проголосовал по вопросу о предоставлении помещения читальных залов городской библиотеки для проведения незаконного референдума о суверенности "ДНР".
О подозрении в совершении указанного преступления должностному лицу сообщил прокурор Донецкой области Евгений Белоусов.
Досудебное расследование осуществляется ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
- Напомним, 20 января стало известно, что экс-мер Славянска Неля Штепа, обвиняемая в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и создание террористической группы, по решению ЕСПЧ получила 3600 евро компенсации за нарушение права на свободу
- Бывший мэр Славянска Неля Штепа, которая обвиняется в сепаратизме, собралась вновь баллотироваться на эту должность осенью 2020
Читайте также
-
17 февраля, 2020 Уроки Мюнхена
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
Читайте также
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!