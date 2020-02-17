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Espreso.tvОбществоСуд дал мэру Светлодарска домашний арест по делу об организации "рефередума ДНР"

Суд дал мэру Светлодарска домашний арест по делу об организации "рефередума ДНР"


фото: kp.ua
17 февраля по ходатайству прокуратуры Донецкой области городской суд Краматорска избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста экс-меру Светлодарска Анатолию Брехунцу

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Донецкой области.

В прокуратуре заявили, что экс-мер Брехунец обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины, Краматорским городским судом избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, в мае 2014 Светлодарск мэр внес в повестку дня сессии и в дальнейшем положительно проголосовал по вопросу о предоставлении помещения читальных залов городской библиотеки для проведения незаконного референдума о суверенности "ДНР".

О подозрении в совершении указанного преступления должностному лицу сообщил прокурор Донецкой области Евгений Белоусов.

Досудебное расследование осуществляется ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

  • Напомним, 20 января стало известно, что экс-мер Славянска Неля Штепа, обвиняемая в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и создание террористической группы, по решению ЕСПЧ получила 3600 евро компенсации за нарушение права на свободу
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